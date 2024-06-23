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طلاب أمريكيون يرفعون صورة الخامنئي على وجهة متحف بروكلين... فيديو

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ياسر رشاد - القاهرة - رفع عدد من الطلاب الأمريكيين في نيويورك، صورة كبيرة للمرشد الإيراني علي الخامنئي، على واجهة متحف بروكلين رداً على شكر المرشد للطلاب الأميركيين الذين يتظاهرون من اجل دعم فلسطين.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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