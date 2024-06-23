طلاب أمريكيون يرفعون صورة الخامنئي على وجهة متحف بروكلين... فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - رفع عدد من الطلاب الأمريكيين في نيويورك، صورة كبيرة للمرشد الإيراني علي الخامنئي، على واجهة متحف بروكلين رداً على شكر المرشد للطلاب الأميركيين الذين يتظاهرون من اجل دعم فلسطين.