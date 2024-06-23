طلاب أمريكيون يرفعون صورة الخامنئي على وجهة متحف بروكلين... فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - رفع عدد من الطلاب الأمريكيين في نيويورك، صورة كبيرة للمرشد الإيراني علي الخامنئي، على واجهة متحف بروكلين رداً على شكر المرشد للطلاب الأميركيين الذين يتظاهرون من اجل دعم فلسطين.
ياسر رشاد - القاهرة - رفع عدد من الطلاب الأمريكيين في نيويورك، صورة كبيرة للمرشد الإيراني علي الخامنئي، على واجهة متحف بروكلين رداً على شكر المرشد للطلاب الأميركيين الذين يتظاهرون من اجل دعم فلسطين.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية