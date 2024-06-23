تنسيق الثانوية 2024.. تعرف على برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان أنه يتم الأخذ في الاعتبارات تكنولوجيا الميكاترونيات الحديثة وطرق تصميمها وإدارتها وتطبيقات التحكم الكهروميكانيكي أجهزة القياس وتكنولوجيا أجهزة التحكم المتناهية الصغر وتصميم النظم الهندسية والأتمتة الصناعية مع التركيز على فرص التعلم التجريبية التي تُشرك الطلاب في أبحاث المنظومة الميكاترونية ومنظومات التحليل والتصميم الامثل والتشغيل والاختبار والصيانة والادارة.

وكشفت لطلاب الثانوية العامة 2024 تفاصيل برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات الى تقديم خريج له القدرة على العمل ضمن فرق للعمل متعددة التخصصات وتحديد المشكلات الهندسية وصياغتها وحلها.

يطور البرنامج المعرفة الإدارية والمهارات والقدرات الأساسية للخريجين لضمان فهم شامل لعمليات تكنولوجيا الميكاترونيات التي تتراوح من معرفة الأجزاء الأساسية وتشغيلها بكفاءة إلى تحديد هدف شامل والبدء بعملية التصميم انتهاء إلى الصيانة والمتابعة داخل المنظومات الصناعية الكبرى.

يساعد البرنامج الخريج على أن يصبح تقنيًا ماهرا وقادرا في مواجهة تحديات تصميم وانتاج وتشغيل وتطوير الأنظمة الذكية وأتمتة أنظمة الإنتاج والتحكم في عمليات التصنيع المختلفة والأنظمة الميكاترونية المتنوعة، والتي أصبحت منتشرة في التطبيقات الصناعية الحديثة مثل الروبوتات الصناعية وأجهزة التعبئة الآلية والصناعات التي تتطلب تقنيات التشغيل الآلي مثل التصنيع والسيارات والتعدين والشحن والزراعة وأيضاً مجالات أخرى مثل أجهزة القياس والأتمتة الصناعية والروبوتات.

هذا المجال الدراسي مخصص لأولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا تكنولوجيين ويواجهون تحديات التصميم والانتاج والتشغيل للأنظمة الميكاترونية المتنوعة والتي تشمل أنظمة ميكانيكية أو أنظمة كهربية يتم التحكم فيها باستخدام تقنيات التحكم الكلاسيكية أو تقنيات التحكم الحديثة.

ويوفر البرنامج للطلاب معرفة متعددة التخصصات بما في ذك أساسيات تصميم وتنفيذ وتشغيل الأنظمة الميكاترونية المتعارف عليها وطرق الصيانة وآليات الاصلاح شاملة للنظام او الآلية الميكانيكية التي يتم التحكم فيها وكذلك تقنيات التحكم بأنواعها، وكذلك دراسة عمليات الجودة الصناعية بأساليب حديثة ومتقدمة للحفاظ على مستوى الإنتاج الصناعي.

كذلك يتم تدريس تحليل العمليات الفيزيائية والكيميائية الأساسية، واختيار المواد غير التقليدية وطرق التحكم في الفصول والمختبرات. نهج جديد لتحقيق العرض التعليمي يمنح الخريجين مهارات حيوية في تكنولوجيا الميكاترونيات الحديثة، بما في ذلك الأنظمة الصناعية المؤتمتة الذكية والروبوتات الصناعية.