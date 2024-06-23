سنتكوم تعلن تدمير 3 مسيرات بحرية للحوثيين في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" التابعة للجيش الأمريكي، اليوم الأحد، تدمير 3 مسيّرات بحرية تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، "كانت تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأضافت "سنتكوم" في بيانٍ، أنّ الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية مُضادة للسفن على خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وجرى اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمنًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

وذكرت "سنتكوم" أنّ الادعاءات الأخيرة حول الهجوم الناجح الذي شنه الحوثيون على حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي آيزنهاور (CVN- 69) كاذبة بشكل قاطع.

وأوضحت سنتكوم أنّ هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين يُهدد الاستقرار الإقليمي، ويُعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر، وستواصل القيادة المركزية الأمريكية العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية.