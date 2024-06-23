رئيس بلدية كييف: روسيا شنت هجوما جويا على المدينة والمنطقة المحيطة بها

أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة الإدارية الأوسع نطاقا، إن روسيا شنت هجوما جويا على كييف والمنطقة المحيطة بها.

وافادت وكالة "رويترز" عن سماع عدة انفجارات في كييف ومحيطها بدت كما لو كانت منظومات دفاع جوي تتصدى لأسلحة جوية.

وبالمقابل، اعلن مسؤولان روسيان إن أوكرانيا أطلقت عشرات الطائرات المسيرة أثناء الليل واستهدفت عددا من المناطق الروسية، لكن لم ترد أنباء عن أضرار.

واكد ألكسندر بوجوماز، حاكم بريانسك إن ما لا يقل عن 23 طائرة مسيرة دمرت فوق المنطقة الواقعة في غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.