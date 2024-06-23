أوربان: هنغاريا تؤيد إنهاء الصراع في أوكرانيا

اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان انتهاء الصراع في أوكرانيا من بين أهم النقاط في رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تبدأ في مطلع تموز المقبل.

وتطرق أوربان إلى قضية الهجرة بمزيد من التفصيل. وأشار إلى أن هنغاريا أنشأت خطة لمعالجة طلبات اللجوء خارج البلاد.

وتابع: "إذا أراد المهاجرون القدوم إلى هنغاريا، فعليهم أولا التوجه إلى السفارة الهنغارية على سبيل المثال في العاصمة الصربية بلغراد، وسيتم فحص جميع الوثائق هناك. ولن يتمكن المهاجرون من الدخول إلا إذا أعطت السلطات الهنغارية الضوء الأخضر، وإلا فلن يتمكنوا من ذلك".

وأشار إلى أنه يرحب بمحاولات المستشار الألماني أولاف شولتس لإيجاد سبل لحل مشكلة الهجرة، بما في ذلك من خلال النظر في الطلبات خارج الاتحاد الأوروبي.