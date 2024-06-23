الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 قوارب حوثية مسيرة في البحر الأحمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت القيادة المركزية الأمريكية، الأحد، إن القوات الأمريكية دمرت 3 قوارب مسيرة في البحر الأحمر تابعة للحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي سياق متصل، ذكرت القيادة المركزية أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه خليج عدن، لكن التحالف بقيادة الولايات المتحدة والسفن التجارية لم يبلغوا عن إصابات أو أضرار جسيمة وفقا لـ”العربية”.

وأضافت في بيان: “تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية”.

ونفت القيادة المركزية مزاعم للحوثيين في الآونة الأخيرة بشن هجوم ناجح على حاملة الطائرات الأمريكية دوايت أيزنهاور، ووصفت ذلك بأنه “كذب جملة وتفصيلا”.

وأضاف بيان الجيش الأمريكي على “إكس”: “إن هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر. يدعي الحوثيون أنهم يتصرفون نيابة عن الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك فإنهم يهددون ويقتلون أرواح المدنيين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالنزاع في غزة”.

وأضاف البيان: “ستواصل القيادة المركزية الأمريكية العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية”.

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