هيئة بريطانية تتحدث عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت هيئة قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني. وأشارت إلى أنه يتم التحقيق في الأمر، موجهة التحذير للسفن بتوخي الحذر أثناء المرور بالمنطقة، والإبلاغ عن أي أنشطة مشكوك بها وفقا لـ “العربية”.

يذكر أن جماعة الحوثي كانت عمدت منذ نوفمبر الماضي إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعمت أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

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