الطيران الروسي يتصدى لعشرات المسيرات الأوكرانية خلال الليل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير روسية عن مسئولين روسيين اليوم الأحد، إن أوكرانيا أطلقت عشرات الطائرات المسيرة أثناء الليل واستهدفت عددا من المناطق الروسية، لكن لم ترد أنباء عن أضرار.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك قوله إن ما لا يقل عن 23 طائرة مسيرة دمرت فوق المنطقة الواقعة في غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

وذكر فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك الواقعة في غرب روسيا أيضا أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرات مسيرة فوق المنطقة.

ولم يتضح عدد الطائرات المسيرة التي جرى تدميرها والتابعة لأوكرانيا.

وقال المسؤولان إنه وفقا للمعلومات الأولية لم يسقط قتلى أو مصابون في المنطقة كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار في المنطقتين.