زلزال يضرب سواحل فوكوشيما اليابانية بقوة 4.9  درجة على مقياس ريختر

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة سواحل محافظة فوكوشيما اليابانية، ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت وكالة الأرصاد أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومتراً.

وبحسب الوكالة شعر سكان 12 محافظة في البلاد بالزلزال.

وفي 3 أبريلالماضي، وقع زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين، الواقعة في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان.

وبعد ذلك، بحسب إدارة رصد الزلازل الصينية، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4 درجات، وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن خدمة الإطفاء في الجزيرة، توفي أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 90 آخرين. ووقع أكبر عدد من الضحايا في منطقة الجذب السياحي ديكالون تريل، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 40 آخرون.