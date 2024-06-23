النشرة: مسيرة إسرائيلية تحلق فوق مزارع شبعا ومرتفعات حرمون في منطقة العرقوب

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن تحليق مسيرة إسرائيلية فوق مزارع شبعا المحتلة ومرتفعات حرمون في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا وصولا حتى أجواء مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على المقلب الشرقي لمنطقة راشيا الوادي في سهل البقاع .

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