سموتريتش: سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها

أشار وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الى ان "تحقيق نيويورك تايمز بشأن خطة سرية للسيطرة على الضفة لم يكشف أسرارا وكل ما أفعله واضح"، مؤكدًا انه "سأواصل عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن".
وشدد سموتريش على انه "سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها"، مؤكدا ان "جمهور إسرائيل بأغلبيته الساحقة يدرك جيدا أن إقامة دولة فلسطينية بالضفة من شأنه تعريض وجودنا للخطر".
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