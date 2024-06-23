إيهود باراك: نتنياهو رئيس حكومة فاشل ويسبب خرابا استراتيجيا ويجب تغييره بكل السبل

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك، أن "السبيل الوحيد لإعادة الأسرى هو وقف الحرب"، معتبرا ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رئيس حكومة فاشل ويسبب خرابا استراتيجيا ويجب تغييره بكل السبل".

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