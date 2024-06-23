ماكرون يدافع عن قرار حل البرلمان ويدعو للتصويت ضد اليمين واليسار المتطرفين

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «اليمين واليسار» المتطرفين، مدافعاً مرة جديدة عن قراره حل الجمعية الوطنية (البرلمان ) قبل 9 أيام من الدورة الأولى من انتخابات تشريعية مبكرة يتصدر فيها أقصى اليمين نوايا الأصوات.

وقال ماكرون، أمام جمهور تجمع في باحة الشرف في قصر الإليزيه لمناسبة عرض موسيقي أقيم في عيد الموسيقى السنوي في 21 يونيو، «في التاسع من يونيو الماضي، اتخذت قراراً جسيماً للغاية، يمكنني أن أقول لكم إنه كلفني غالياً»، مضيفاً «لا ينبغي أن نخاف كثيراً».

ومن المتوقع، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد أودوكسا لحساب مجلة «لو نوفيل أوبس» ونشرت نتائجه أمس الأول، أن يفوز التجمع الوطني المتحالف مع رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي، بما بين 250 و300 مقعد في الجمعية الوطنية المقبلة، ما سيمنحه غالبية قد تصل في حدها الأقصى إلى الغالبية المطلقة المحددة بـ289 مقعداً.

وذكّر ماكرون بنتيجة اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية والتي كانت خلف قراره، مع فوز التجمع الوطني وحزب «روكونكيت» معاً بـ 40% من الأصوات، كما أشار إلى اليسار الراديكالي في صفوف الجبهة الشعبية الجديدة.