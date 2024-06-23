زلزال قوي يضرب قرب سواحل فنزويلا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بلغت قوته 6.2 درجة وقع قرب سواحل فنزويلا اليوم الأحد. وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 93 كيلومتراً.

محمد يوسف

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