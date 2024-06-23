غالانت: زيارتي إلى واشنطن ستكون "حاسمة" بالنسبة لحرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل زيارته إلى واشنطن، الأسبوع الجاري، على أهمية علاقة إسرائيل بأمريكا، قائلا إن اللقاءات التي سيجريها هناك ستكون "حاسمة" بالنسبة لحرب غزة، بحسب قوله.

وقال غالانت، في بيان حديث له والذي تم تصويره قبل وقت قصير من مغادرته إلى أمريكا: "إن العلاقة مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضاف أن "الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين حاسمة بالنسبة لمستقبل حرب غزة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فمن المتوقع أن يلتقي غالانت، خلال زيارته إلى واشنطن، التي ستبدأ اليوم الأحد وتنتهي الثلاثاء المقبل، بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ومدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، والمبعوث الخاص، آموس هوكستين.

والهدف الرئيسي من زيارة غالانت هو دفع الولايات المتحدة إلى عدم تجميد شحنة القنابل الثقيلة، التي كانت تحجبها عن إسرائيل.

وتأتي زيارة غالانت، وسط نشوب خلاف علني بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أصدر يوم الثلاثاء الماضي، بيانا عبر مقطع فيديو يهاجم فيه أمريكا، بسبب احتفاظها "بشكل لا يمكن تصوره" بالأسلحة، مدعيا أنه تم أيضا تجميد المزيد من شحنات الأسلحة، بحسب قوله.

ومنذ ذلك الحين، أصر البيت الأبيض، مرارا وتكرارا، على أنه "ليس لديه أي فكرة" عما كان يشير إليه نتنياهو، إلى جانب شحنة الأسلحة الواحدة.

وتكهن بعض المحللين بأن فيديو نتنياهو، كان يهدف إلى ضمان حصوله على "الفضل في جلب الشحنة"، إذا وافقت أمريكا على المضي قدما في عملية نقل الأسلحة لإسرائيل، بعد زيارة غالانت إلى واشنطن.