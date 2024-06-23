جيش الاحتلال يربط مصابًا فلسطينيًا بمقدمة عربة عسكرية خلال مداهمة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (ا ف ب)

قيدت قوات الاحتلال الإسرائيلي رجلا فلسطينيا مصابا فوق مقدمة عربة جيب عسكرية خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة اليوم السبت. وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت منه رويترز مواطنا فلسطينيا من جنين يدعى مجاهد عزمي ممددا فوق مقدمة سيارة جيب تمر عبر سيارتي إسعاف.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار وتبادلت إطلاق النار مما أدى إلى إصابة مشتبه به واعتقاله.

وأضاف البيان أن الجنود انتهكوا البروتوكول العسكري. وتابع "ألقت القوات القبض على المشتبه به وقيدته فوق عربة".

وقال الجيش إن "سلوك القوات في مقطع الفيديو للواقعة لا يتوافق مع قيم" جيش الاحتلال الإسرائيلي وإنه سيتم التحقيق في الأمر والتعامل معه. وأضاف الجيش أنه تم نقل الشخص إلى مسعفين لتلقي العلاج.