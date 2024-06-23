بلومبرغ: منتدى يضم أكبر 200 من قادة الأعمال في إسرائيل يدعو إلى انتخابات مبكرة للإنقاذ من أزمة اقتصادية عميقة

افادت وكالة "بلومبرغ" بأن منتدى يضم أكبر 200 من قادة الأعمال في إسرائيل دعا إلى انتخابات مبكرة للإنقاذ من أزمة اقتصادية عميقة ونقلت بلومبرغ عن رجل الأعمال الإسرائيلي إيال والدمان، قوله ان "الحكومة الحالية عدو للدولة ونعمل على تقديم موعد الانتخابات"، مشيرا الى انه "نحاول إقناع المشرعين في حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالانشقاق وإسقاط الائتلاف".

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