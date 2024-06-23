المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان انه "استهدفنا هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".
وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق، في بيان انه "نفذنا عمليتين مع القوات اليمنية استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا وسفينة بالبحر المتوسط".
كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشعب الفلسطيني، وردًّا على الجرائم المرتكبة بحقّ إخواننا في قطاع غزة، نفّذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلاميّة العراقيّة عمليّتَين عسكريّتَين مشتركتين،
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