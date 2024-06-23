الراعي دعا لمنع الشغور في الكلية الحربية: رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول المطالبة بتطبيق القرارات الدولية

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الاحد في بكركي رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول المطالبة بتطبيق القرارات الدولية"، لافتا الى انه "لطالما حذّرنا من استمرار الشغور في الرئاسة الاولى وبمثابة اغتيال سياسي للنظام التوافقي".

وذكر الراعي بأن "ثمة شغور آخر في الكلية الحربية اذ لن يكون للسنة الثانية تلاميذ في هذه الكلية ومن يحمي حقوق المقبولين من المرشحين؟".

ولفت الى ان "دعوتنا دائما الى الشباب للانتساب الى الدولة ولكن كيف ندعو الشباب للانضمام وهي تقفلها بوجههم، لذا نناشد لفتح الكلية الحربية لكي لا يكون هناك شغورا اعظم من سدة رئاسة الجمهورية".