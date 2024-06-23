عزّالدين: توسعة الحرب سيسرّع في زوال الكيان الصهيوني

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزّ الدين، أنّ "هذه المقاومة لن تُهزم ولن تضعف وهي عصيّة على التهديد وعصيّة على كلّ التحديات التي تواجهها"، لافتا الى ان "المقاومة التي ننتمي إليها تستطيع أن تنتصر على هذا العدو وتستطيع أن تترصّد له وتتفوق عليه في الميدان".

وخلال حفل تأبيني، لفت عز الدين الى "العدوّ الإسرائيلي والأميركي أمام ما يملكونه من إستخبارات وقُدرات، عاجزون عن المسيّرة التي تُطلقها المقاومة وتصل إلى أهدافها وتدكّ مواقعهم وستبقى يد المقاومة هي العليا".

واشار إلى أنّ "المقاومة اليوم تضع العدوّ أمام مآزق حقيقية في ال​سياسة​ والأمن والعسكر وفي كلّ الواقع الداخلي، لذلك فإنّ مسيّرة الهدهد كانت رسالتها واضحة وفائقة الدقة في التصوير وفي تحديد الأهداف ونوعيّتها وأولويّتها إلى جانب تحديد نوعية الصواريخ التي تصل إلى هذه الأهداف".

واعتبر أنّ "توسعة الحرب سيسرّع في زوال الكيان الصهيوني. قد يستطيع العدوّ أن يبدأ حرباً واسعة وشاملة يورّط فيها المنطقة لكن لا يستطيع أن يتحكم بنهاية هذه الحرب".