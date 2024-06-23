منحفض جوي محدود الفعالية مصدره قبرص يسيطر على لبنان بدءاً من مساء اليوم

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن "طقسا صيفيا معتدلا يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط نتيجة منحفض جوي محدود الفعالية مصدره قبرص مع احتمال تساقط ر ذاذ محلي على المرتفعات الشمالية بدءاً من مساء الاحد / فجر الاثنين يرافقه رياح ناشطة وارتفاع بموج البحر خاصة شمال البلاد (بين متر و متر ونص) .

وحذرت المصلحة "من تكون التيارات المائية على الشواطئ الرملية ومن ارتفاع موج البحر لحدود المتر ونصف يوم الاثنين".

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيًا يتحول تدريجيا مساءَ الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل و على الجبال مع احتمال تساقط رذاذ خاصة على المرتفعات الشمالية ليل الاحد / صباح الاثنين كما تنشط الرياح أحياناً. يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل و دون تعديل يذكر على الساحل مع احتمال تساقط زذاذ في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحياناً ويستمر تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.

الثلاثاء: غائم جزئياً بالاجمال واحتمال تساقط الزذاذ صباحاً في المناطق الشمالية مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الساحلية كما تنشط الرياح أحياناً مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل يذكر على الساحل و على الجبال مع احتمال تساقط الزذاذ في المناطق الشمالية صباحا و رياح ناشطة أحياناً كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.