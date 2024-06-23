أعلنت الشركة المشغلة لمطار مانشستر في بريطانيا، أنه من المتوقع تأجيل أو إلغاء عدد "كبير" من الرحلات الجوية من المطار، بسبب انقطاع "كبير" في التيار الكهربائي.
وذكر المطار، في بيان له، صدر صباح يوم الأحد، أن "المشكلة التي حدثت في الساعات الأولى من الصباح، تسببت في اضطراب واسع النطاق، ما أثّر على الرحلات الجوية من المبنيين 1 و2".
كما أشار الموقع الإلكتروني للمطار، إلى أنه تم إلغاء 6 رحلات مغادرة، و4 رحلات وصول، على الأقل حتى الآن.
ونصح مطار مانشستر "المسافرين المقرر سفرهم من المبنى رقم 3، بالقدوم إلى المطار كالمعتاد، ما لم تنصح شركات الطيران الخاصة بهم بخلاف ذلك، ولكن قد يتأثرون بالتأخير".
كانت هذه تفاصيل خبر مطار مانشستر يعلن إلغاء أو تأخير رحلاته الجوية بسبب انقطاع كبير في الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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