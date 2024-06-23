قوات الاحتلال تعتقل عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرة فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال من بلدة سعير بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما اعتقلت سبعة فلسطينيين خلال اقتحام عدة بلدات في نابلس وقلقيلية وجنين.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الديوك بمدينة أريحا، تمهيداً لتنفيذ عملية هدم لمنازل الفلسطينيين.

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