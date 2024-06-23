مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، ثمانية فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، ومريض بالسرطان من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية لـ”وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت كلا من دورا ويطا والسموع جنوب الخليل، واعتقلت محمد يوسف السيد أحمد الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة نتيجة اصابته بمرض السرطان، وجمال محمود أبو الجدايل ونجله عماد، وحربي عبد ربه، كما داهمت عددا من المنازل في بلدة الظاهرية تعود لعائلة امطير، وفتشتها ودمرت محتوياتها.

ومن بلدة بيت أمر شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال، وهم: الشقيقان وديع ورضا سامي عوض (14، 13 عاما)، وعدي رائد عوض (14 عاما)، والذي تعرض للتنكيل والضرب المبرح من قبل الجنود خلال اعتقاله، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال هايل ماجد زيادات من بني نعيم شرق الخليل.

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