غدا.. انطلاق فاعليات ورشة منتدى التعاون العربي- الصيني 20 عاما من العطاء

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم الأمانة العامة بالجامعة العربية قطاع الإعلام والاتصال غدا الاثنين، بالتعاون مع مركز التحرير للدراسات والبحوث، ورشة عمل متخصصة بعنوان "منتدى التعاون العربي- الصيني 20 عاما من العطاء والتعاون"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتناقش الورشة ثلاثة محاور؛ أولها محور الأنشطة السياسية والاقتصادية، ومحور الأنشطة التكنولوجية والتعليمية والفكرية، وأخيراً محور الأنشطة الثقافية والإعلامية والسياحية.



ومن المتوقع أن تشارك في أعمال هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات في الدول العربية، والمندوبيات الدائمة للدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصون بالقانون الدولي والعلوم السياسية والاقتصاد والاجتماع، المهتمون بمتابعة أنشطة منتدى التعاون العربي الصيني، ومراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية في الدول العربية.



ويأتي انعقاد هذه الورشة العلمية انطلاقا من الإنجازات المتحققة لمنتدى التعاون العربي- الصيني، خلال 20 عاما على تأسيسه، وأن تكون هناك عملية رصد علمي لأبرز التحديات والاستفادة منها، وبناء رؤية مستقبلية استشرافية لتعزيز التعاون المشترك بما يعظم استفادة الجانبين.



و تهدف الورشة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات والبناء على ما تم والتنبؤ بالتحديات المستقبلية المتوقعة وسيناريوهات التعامل معها، وتحقيق التقارب الفكري والمفاهيم بين الخبراء والباحثين والمسئولين العرب والصينيين، والعمل على رسم رؤية مستقبلية استشرافية مشتركة تحقق طموحات الجانبين وتحقق أفضل استغلال ممكن لإمكاناتهم الغنية في مجالات التعاون كافة.