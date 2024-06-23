استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لشمال ووسط قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 10 فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وآخر وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني ومنقذون، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 8 أشخاص وإصابة العشرات.



وأضافت، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد شخصين وإصابة آخرين.



وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية والجنوبية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال عدة منازل بحي البرازيل جنوب المدينة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 مواطنا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



من جانبها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 69% من المباني المدرسية التي كانت تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت للقصف أو لأضرار بشكل مباشر.



وشددت الأونروا، في بيان مقتضب عبر صفحتها على منصة (إكس)، على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مطالبة بضرورة أن يتوقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن.