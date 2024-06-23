أوكرانيا: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء هجمات روسية على إقليم دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين اليوم الأحد أن شخصين إثنين لقيا حتفهما بينما أُصيب 4 آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.



وقال فيلاشكين - في تصريحات نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية "إن الروس قتلوا الليلة الماضبة اثنين من سكان بلدة توريتسك التابعة لإقليم دونيتسك، بينما أُصيب 4 أشخاص آخرين في المنطقة".



وأضاف المسئول الأوكراني أن إجمالي 2015 شخصًا لقوا حتفهم بينما أُصيب 5069 شخصًا في إقليم دونيتسك منذ بدء العمليات العسكرية الروسية الشاملة في حين لا تشمل هذه الأرقام أرقام الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.