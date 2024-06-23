انعقاد الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس الثلاثاء المقبل

ياسر رشاد - القاهرة -

ينظم اتحاد الإذاعات العربية خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو الجاري، بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والإذاعة والتلفزة التونسية، والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات".



وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي، إن اختيار الاتحاد تنظيم هذه الفعالية تحت شعار: "نصرة فلسطين" يعكس التزام هذه المنظمة المتخصصة التي تتمتع بصفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب بتوجهات هذا الأخير في نطاق تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية العربية وخطة التحرك الإعلامي بشأن تكثيف الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية و إبراز خلفياتها التاريخية وشرعيتها القانونية وعمقها الإنساني خاصة في ظل تداعيات تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفظاعة المداهمات بالضفة الغربية بما فيها القدس ، وكذا من منطلق مواجهة الخطابات الدعائية الإسرائيلية وممارسات التعتيم والتضليل والحظر الممنهج للمحتوى الإعلامي والرقمي الفلسطيني.



واعتبر خطابي، أن هذه القيود لم تمنع من كسب تضامن واسع مع هذه القضية العادلة في الدوائر السياسية والإعلامية والجامعية والحقوقية والبرلمانية عبر العالم، موضحا أن الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام التي انعقدت في مايو الماضي بالبحرين أشادت بالتعاطي المتميز لاتحاد إذاعات الدول العربية مع الواقع الكارثي بقطاع غزة جراء التزايد المهول لإعداد الضحايا والمصابين من المدنيين بمن فيهم الصحفيين وطواقم الإسعاف، والتدمير الكلي لمقومات الحياة من غذاء وسكن وعلاج واستهداف المؤسسات الاجتماعية والاستشفائية والمرافق العامة في تعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.



وأشار إلى أن هذه الدورة ستشهد تنظيم عدة ندوات منها ندوة حول موضوع: "إعلام الحرب أو الحرب على الإعلام: فلسطين نموذجا"، مضيفا أن هذا المهرجان السنوي أضحى فضاء لمناقشة أبرز القضايا ذات الأولوية في الإعلام العربي من قبيل الشباب والمرأة والهجرة والإرهاب والذكاء الاصطناعي ، فضلا عن تقاسم الخبرات بين الفاعلين الإعلاميين والاطلاع على أحدث الاستخدامات التكنولوجية والتقنيات السمعية البصرية من خلال المعرض الذي سيقام على هامش المهرجان بمشاركة الهيئات الأعضـاء والشبكات التلفزيونية والإذاعية وشركات الإنـتاج ووكالات الأنباء ومجموعة من المحطات الدولية الناطقة باللغة العربية.



وأعرب رئيس القطاع عن تقديره للدور الهام لاتحاد الإذاعات العربية في المشهد الإعلامي العربي منذ ما يزيد عن أربعة عقود وخاصة في ميادين تقديم الاستشارات الفنية والخدمات الهندسية، وتنظيم الدورات التكوينية، وتشجيع الأعمال الدرامية وجودة الأداء الإعلامي وثقافة الابتكار، والإنتاج والإنتاج المشترك، والتغطية التلفزيونية للأحداث والفعاليات، وتيسير التبادل الإخباري والبرامجي والرياضي وإقامة شراكات مع المنظمات المهنية الأفرو - الأسيوية والغربية المماثلة.

