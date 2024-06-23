حالة تأهب في سويسرا بعد تعرضها لفيضانات وانهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - زيورخ - (د ب ا)

قالت المكتب الاتحادي للأرصاد في سويسرا اليوم الأحد إنه تم فرض حالة تأهب عقب أن تسببت الأمطار الغزيرة في إحداث ضرر واسع النطاق خلال الأيام الماضي، بما في ذلك انهيار أرضي طمر جزءا من قرية في جنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شبكة " اس ار اف" الحكومية أفادت بأنه من المحتمل وقوع مزيد من الانهيارات الأرضية، حيث أن التربة المشبعة بالمياه من المحتمل أن لا تستطيع امتصاص المزيد من مياه الأمطار.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور في وسائل الاعلام المحلية فيضان الأنهار وانهيار طريق سيارات وركام يغطي أجزاء من وادي ميسو في كانتون جراوبوندن.