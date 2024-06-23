"سلامة الغذاء": 5550 رسالة غذائية مصدرة.. والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، 90 مأمورية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء الـ 22 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 8 - 21 يونيو، الصادر، اليوم الأحد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 66 زيارة، وأصدرت الإدارة 1826 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1004 شركات مصدرة.

كما تم البدء في اعتماد ومتابعة مراكز تعبئة البصل في محافظة الغربية للموسم التصديري الحالي، بالتعاون مع برنامج تعزيز الريف المصري "ايراس" بمشاركة فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، حيث تم الاستعانة بمفتشي الفرع لمدة 5 أيام خلال الفترة من 9 - 13 يونيو الجاري.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5550 رسالة بنحو 275 ألف لعدد 1800 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 600 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 23 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنفا بنحو 65 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الفترة الماضية بإجمالي 45 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 30 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 13 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 56 صنفا بنحو 90 ألف طن.

ومثلت السعودية وهولندا والسودان وإنجلترا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، خلال الفترة الماضية من إجمالي 177 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 960 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 843 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 825 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة ألفي رسالة بنحو 464 ألف طن لعدد 850 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 170 صنفا من قمح وسكر خام وفول صويا من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، البرازيل، أستراليا وأمريكا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 555 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة، والذي احتل المركز الثاني بـ 392 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 284 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 90 منتجا، كما فحصت الإدارة 676 منتجا جديدا.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 46 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 28 شكوى، وجار فحص 18 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 75 منشأة غذائية؛ للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات (الغربية، الدقهلية، البحر الأحمر، أسوان، الجيزة، والقاهرة)، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 18 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية؛ للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 384 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 238 معاينة، فيما استوفت 325 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات (القاهرة، الغربية، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، الإسماعيلية، المنوفية، دمياط، البحيرة، قنا وبني سويف)، وتم استيفاء 5 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات (البحيرة، المنوفية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية وكفر الشيخ).

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 57 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات (الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر والدقهلية).

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 30 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات (القاهرة، الغربية، قنا، القليوبية، البحر الأحمر والإسكندرية).

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 432 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 49 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 14 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما قامت الإدارة بشن بحملات على بعض المجازر في بعض أحياء محافظة السويس.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 20 حملة تفتيشية موسعة على 210 منشأة غذائية؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 500 كجم لحوم بدون بيانات ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 115 طن مخللات بها حشرات وأعفان ظاهرية، وتم غلق تلك المنشأة لوجود خطر على الصحة العامة، 200 كجم منتجات ألبان منتهية الصلاحية، 250 كجم جبنة رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 17 منشأة غذائية، وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 8 قرارات نيابة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 201 محضر، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بطن واحد (لحوم، أجبان، ألبان)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الزرقا، كفر الشيخ، عزبة البرج، فاراسكور، السرو، الروضة).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالاشتراك مع (جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري) بشن حملات تفتيشية على 12 منشأة غذائية بمدينة ومركز الفيوم، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر ذبح خارج المجازر، 6 محاضر ضبط لحوم يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، التحفظ على 150 كجم لحوم تبدو عليها علامات فساد ظاهرية، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وفي إطار الدور التوعوي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتوعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم لضرورة التسجيل.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 32 منشأة غذائية، وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، ميت غمر، طلخا).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 46 منشأة غذائية بمدينة بلبيس ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.