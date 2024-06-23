محافظة القاهرة تتسلم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تسلمت محافظة القاهرة، اليوم الأحد، 2 طن من اللحوم -دفعة أولى- من مشروع صكوك الأضاحي التي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالعاصمة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع كل جهات الدولة.

وثمن محافظ القاهرة، مشروع صكوك الأضاحي الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة إلى نفوس المواطنين وإيصال المساعدات للمستحقين.

وأشار إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي والتي تم تسلمها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم تسلمها وتوزيعها بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي لمستحقيها بالتنسيق بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي طبقًا لقاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

حضر التسليم الشيخ خالد صلاح، مدير مديرية الأوقاف، والدكتور أحمد عبيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.