تحقيق فوري.. طلب إحاطة لحظر الدروس الخصوصية بمنشآت الهيئات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن حظر أنشطة الدروس الخصوصية في منشآت الهيئات والمصالح الحكومية.

وقالت النائبة: شهدت الفترة الماضية تكرارًا لوقائع تنظيم فعاليات وأنشطة الدروس الخصوصية في منشآت تابعة لجهات حكومية؛ مثل استاد القاهرة الدولي ومراكز شباب وصالات رياضية.

وأضافت سليم: يأتي ذلك في الوقت الذي تحارب فيه الدولة ظاهرة الدروس الخصوصية، نظرًا لخطورتها على النظام التعليمي؛ حيث وجهت الدولة بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي لطلاب الصفوف التعليمية المختلفة، مع التشديد على منع ممارسة المدرسين الدروس الخصوصية خلال الفترة المسائية، وإحالة كل مَن يمارس ويعطي الطلاب دروسًا خصوصية للتحقيق معه على الفور.

وتابعت عضو مجلس النواب: بالتالي لا يجوز أن تتعارض سياسة الدولة في هذا الملف، بين محاربة تلك الظاهرة، وبين مساعدة هؤلاء في ممارسة أنشطتهم بمنشآت الهيئات الحكومية.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة حظر أنشطة الدروس الخصوصية في منشآت الهيئات والمصالح الحكومية.