بعد انتهاء الإجازة.. استئناف تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستأنف المراكز التكنولوجية في محافظة القاهرة وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية، اعتبارًا من اليوم الأحد 23 يونيو 2024، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بالمواطنين.

يأتي ذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والإجازة الأسبوعية الرسمية.

ويوافق اليوم الأحد، أول يوم عمل للمصالح الحكومية المختلفة بعد انتهاء إجازة العيد والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

تتيح وزارة التنمية المحلية، إمكانية التصالح إلكترونيا على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون الجديد رقم 187 من خلال بوابة خدمات المحليات.

وبدأت المحافظات اعتبارًا من الثلاثاء 7 مايو 2024، في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويمكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء من خلال بوابة خدمات المحليات من خلال عدة خطوات، تشمل التالي:

1- الدخول إلى رابط بوابة خدمات المحليات، من هنا.

2- إنشاء حساب مستخدم جديد إذا لم يكن لديك حسابًا بالفعل.

3- تفعيل الحساب.

4- تسجيل الدخول.

5- التقديم على الخدمة.

6- تسجيل معاملة.

7- الاستعلام عن حالة الطلب.

8- استكمال التقدم للتصالح.

وتستقبل المحافظات، طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية، وبوابة خدمات المحليات، وتطبيق تصالح على الهاتف المحمول.