شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستأنف عقد جلساته العامة يومى الثلاثاء والأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النواب عقد جلسات عامة يومي الثلاثاء والأربعاء بمقر بمنطقة وسط البلد.

وبحسب بيان مقتضب لمجلس النواب، أكد خلاله أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد تقرر عقد الجلسات العامة للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك بمقر المجلس الحالي.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 59 مشروعاً، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بعد مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المختصين.

وأكد رئيس المجلس أن المناقشات عكست مشهداً ديمقراطياً للجمهورية الجديدة وتفاعلاً متميزاً من الحكومة مع ملاحظات النواب حول الموازنة.