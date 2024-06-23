شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ذوى الهمم يتصدرون أجندة التحالف الوطنى للفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، الحفل المسرحي بعنوان "نحن هنا"، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسكندرية وبالمشاركة مع مكتبة الإسكندرية التنموي، وذلك بحضور ذوي الهمم وأسرهم ولفيف من الشخصيات العامة المهتمة بملف ذوي الهمم، لافتا إلى أنها تلك الفاعلية جاءت في إطار ما يضعه التحالف من اهتمام بالغ لتعزيز مسار خدمة الفئات الأولى بالرعاية وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية في المشاركة بشكل أكبر في المجتمع.

واعتبرت "هلالي"، أن تنظيم تلك الفعاليات تلتقي مع الطريق الذي تحرص القيادة السياسية على المضي فيه من أجل تمكين ذوي الهمم وعدم تهميشهم ودعمهم على كافة المستويات وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرتهم، حيث أن مبادرات التحالف المتنوعة لمختلف الفئات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الأنشطة المجتمعية، لا سيما في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لمؤسسات التحالف والذي يضمن الوصول إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية وفق قاعدة بيانات دقيقة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذوي الهمم كانوا على رأس أجندة التحالف الوطني التنموية منذ إنشاؤه، من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية وترفيهية تنوعت بين العمل على تحفيزهم وتشجيعهم لتقديم مزيد من الإنجاز في الحياة ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع حتى يكونوا شباباً فاعلين في الوطن، موضحة أنها شملت أيضا تنظيم فعاليات لتسليم وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الهمم من أصحاب الإعاقة الحركية لتوفير الظروف الملائمة لهم لتسهيل الاعتماد على النفس.

وشددت "هلالي"، أن القيادة السياسية حرصت في دعمها للعمل الأهلي وفي تدشين التحالف الوطني رسميا ككيان قانوني وشرعي لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان الوصول لأكبر قاعدة ممكنة من المستفيدين بالمناطق النائية والحدودية لتوفير غطاء آمن لتلك الأسر، خاصة بعد نجاحه في تقديم مبادرات لا تقتصر فحسب على المساعدات النقدية بل امتدت للمشاركة في الجهود التنموية من أجل تحسين جودة معيشة المواطن.