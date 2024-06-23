هزة أرضية بقوة 4,9 درجات قبالة ساحل محافظة فوكوشيما في اليابان

أفادت دائرة الأرصاد الجوية في اليابان بوقوع هزة أرضية بقوة 4,9 درجات على مقياس ريختبر قبالة ساحل محافظة فوكوشيما اليابانية، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء في بيان صدر عن الدائرة، أن مركز الهزة وقع على عمق 50 كيلومترا.

وأشار إلى أن السكان في 12 محافظة يابانية شعروا بالهزة، مؤكدا عدم وجود تهديد بحدوث تسونامي، وأنه لم تسجل أي أضرار أو إصابات جراء الهزة.