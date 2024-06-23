قوى الامن: توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرائم محاولة قتل تأليف عصابة في وادي الجاموس بعكار

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه "بنتيجة المتابعة الاستعلاميّة والميدانيّة التي نفّذتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بجرائم محاولة قتل، تأليف عصابة، وشراء مسروق، وذلك في بلدة وادي الجاموس – عكّار، ويُدعى: غ. ط. (من مواليد عام ١٩٦١، لبناني)، وهو من الأشخاص الخطرين ويحمل سلاحاً بصورة مستمرة.

ولفتت الى انه "بتاريخ 8-6-2024، نفّذت قوّة من الشّعبة كمينًا محكماً في بستانٍ يتردّد إليه المشتبه فيه في وادي الجاموس. وبعمليّة خاطفة، تمّ توقيفه فور وصوله إلى البستان، بعد انتزاع مسدّسه منه، وقبل أن تُتاح له فرصة لاستخدامه، وسُلّم الموقوف والمسدّس المضبوط إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص".