كشفت اذاعة الجيش الإسرائيلي عن "اعتراض مسيرة بعد تسللها من لبنان إلى منشآت عسكرية حساسة ومحطة أمنية في الجليل"، مشيرة الى ان "المسيرة كانت تستهدف منشأة أمنية عسكرية حساسة تابعة لمجمع الصناعات الأمنية رافائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر اذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة بعد تسللها من لبنان إلى منشآت عسكرية حساسة ومحطة أمنية في الجليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.