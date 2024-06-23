مساع أمريكية يابانية كورية جنوبية لتعزيز التعاون في سلاسل التوريد والأمن الاقتصادي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان العزم عن عقد أول اجتماع لوزراء الصناعة في واشنطن خلال الأسبوع الجاري، لبحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي في سلاسل التوريد والأمن الاقتصادي.



ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) اليوم /الأحد/ عن وزارة الصناعة في سول قولها "إن وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك جيون سيقوم بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية تبدأ غدا الإثنين وتستمر لمدة خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده مع نظيريه الأمريكي والياباني وإجراء محادثات أخرى في واشنطن".



يأتي الاجتماع بعد اتفاق زعماء الدول الثلاث على إطلاق اجتماع جديد لوزراء التجارة والصناعة لإجراء مشاورات سنوية، وذلك خلال قمتهم في كامب ديفيد بولاية "ماريلاند" في أغسطس الماضي.



ومن المقرر أن يجري آن مناقشات مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ووزير التجارة الياباني كين سايتو حول الأمن الاقتصادي وسبل تعزيز التعاون الصناعي الثلاثي، وسوف يعقد آن خلال زيارته إلى واشنطن محادثات مع كبار المسئولين في مجال الصناعة والطاقة في الولايات المتحدة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.