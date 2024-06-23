أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فقد أعصابه خلال اجتماع الحكومة وصرخ على وزير الجليل والنقب بسبب معارضته تعيينات سياسية".
وعلق نتانياهو لى صفقات الأسلحة الأميركية لإسرائيل، قائلًا "طلبنا من الأميركيين مرارًا وعلى جميع المستويات تسريع عملية إرسال شحنات الأسلحة، ولم أتحدث علنا بشأن تأخر شحنات الأسلحة الأميركية إلا بعد أشهر من عدم حدوث أي تغيير".
وأضاف "في ضوء ما سمعته مؤخرًا أعتقد أن قضية الأسلحة الأمريكية سيتم حلها في المستقبل القريب".
وفي اليوم الـ261 من الحرب على غزة شنت مقاتلات إسرائيلية قصفا واسعا على مدينة غزة شمال القطاع ورفح جنوبه، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين، في حين قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنه "لا مكان آمنا في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرونوت": نتانياهو فقد أعصابه خلال اجتماع الحكومة وصرخ على وزير الجليل والنقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.