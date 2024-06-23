"يديعوت أحرونوت": نتانياهو فقد أعصابه خلال اجتماع الحكومة وصرخ على وزير الجليل والنقب

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فقد أعصابه خلال اجتماع الحكومة وصرخ على وزير الجليل والنقب بسبب معارضته تعيينات سياسية".

وعلق نتانياهو لى صفقات الأسلحة الأميركية لإسرائيل، قائلًا "طلبنا من الأميركيين مرارًا وعلى جميع المستويات تسريع عملية إرسال شحنات الأسلحة، ولم أتحدث علنا بشأن تأخر شحنات الأسلحة الأميركية إلا بعد أشهر من عدم حدوث أي تغيير".

وأضاف "في ضوء ما سمعته مؤخرًا أعتقد أن قضية الأسلحة الأمريكية سيتم حلها في المستقبل القريب".

وفي اليوم الـ261 من الحرب على غزة شنت مقاتلات إسرائيلية قصفا واسعا على مدينة غزة شمال القطاع ورفح جنوبه، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين، في حين قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنه "لا مكان آمنا في غزة".