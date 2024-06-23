رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست: قتال حزب الله سيكون معقدا الآن أو لاحقا

نقلت وكالة رويترز عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، قوله إن "قتال حزب الله سيكون معقدا الآن أو لاحقا".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين، تأكيده أن "منشآت الطاقة مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله ونعمل على حمايتها".
ويأتي ذلك في الوقت الذي أدت فيه زيادة الهجمات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى زيادة المخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب أخرى وصراع شامل في الشرق الأوسط، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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