"النشرة": إخماد حريق في منزل بمنطقة تعمير عين الحلوة ولا إصابات

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن اندلاع حريق في منزل في منطقة تعمير عين الحلوة، حيث حضرت سيارات الاطفاء وعملت على اخماده قبل أن يمتد الى الشقق السكنية المجاورة.
هذا، ولم يفد عن وقوع إصابات.
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