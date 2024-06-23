الموجة الحارة.. محافظة الجيزة تحذر من وضع هذه الأشياء أعلى العقارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نوهت محافظة الجيزة، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بضرورة تجنب وضع أشياء قابلة للاشتعال أعلى أسطح المنازل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت محافظة الجيزة، في منشورها: وجب التنويه أنه في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يجب التأكد من عدم وضع أي أشياء عرضة أو قابلة للاشتعال أعلى أسطح العقارات لتلافي حدوث حرائق نظرًا لتعرضها المباشر لأشعة الشمس.

وتتعرض مختلف المحافظات المصرية لارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة على مدار الأسبوعين الماضيين وخلال الفترة المقبلة، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة في الظل إلى 40 درجة مئوية.

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