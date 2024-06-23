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فى 22 يومًا فقط.. صحة الوادي الجديد ترصد 78 حالة لدغ عقارب وثعابين

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، رصد 78 حالة لدغ عقارب وثعابين خلال الـ 22 يومًا من أول شهر يونيو الجاري.

وقال الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، إنه جرى تسجيل 74 حالة لدغ عقرب و 4 حالات لدغ ثعبان من أول شهر يونيو الجاري بإجمالي 78 حالة لدغ على مستوى مراكز وقرى المحافظة وارتفاع حالات اللدغ الفترة الحالية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد هشام، أن الوزارة وفرت كميات هائلة من الأمصال لمحافظة الوادي الجديد بحيث أصبح هناك وفرة كبيرة جدا في عددها داخل الوحدات الصحية القروية وجميع المستشفيات بالمراكز والمدن بحيث إن الأمصال تتوافر بشكل كبير جدا نظرا لطبيعة المحافظة الصحراوية وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية مما يعرض المواطنين لهجمات الزواحف السامة مثل العقارب والثعابين أو ثعبان " الطريشة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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