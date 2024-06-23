محافظ الوادي الجديد يكلف مديرية التضامن بالبحث عن سيدة مفقودة في الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مديرية التضامن الاجتماعي بتكليف أحد مُشرفيها بالأراضي المقدسة للبحث عن إحدى المفقودات من الحجاج غير النظاميين، والتواصل مع ذويها.

وقال محافظ الوادي الجديد، إنه جرى الوصول للسيدة المفقودة فور إبلاغ المحافظة من قبل ذويها، كما جرى الاطمئنان على تواجدها لدى إحدى الأسر المصرية بالسعودية لحين وصول مشرف الشركة لاستلامها.

وتوفي 3 حجاج من أبناء محافظة الوادي الجديد في الحج هذا العام، حيث توفي زكي سيد خليفة، الموظف بمصلحة الضرائب العقارية سابقا، من مدينة موط بمركز الداخلة، ويعد حالة الوفاة الثالثة من الحجاج أبناء المحافظة، كما توفيت وفاء خضر من مركز الداخلة، وتوفي عبد الفتاح شحادة من مركز بلاط، وجميعهم جرى دفنهم بمكة المكرمة.

وطالب أهالي محافظة الوادي الجديد، بوضع ضوابط وشروط على تأشيرات الزيارة التي جرى استغلالها لأداء مناسك الحج، وتعرض عدد كبير من الحجاج للإجهاد جراء عدم وجود مخيمات إقامة في عرفات ومنى.