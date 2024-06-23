ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 37598 قتيلا و86032 مصابا

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الضحايا جراء الحرب الاسرائيلية، أن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و 121 مصابا خلال 24 ساعة"، مضيفة "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وعليه، أعلنت عن "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 37598 شهيدا و86032 اصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يعيش القطاع كارثة إنسانية جراء القصف الذي يستهدف المدنيين والحصار ونقص المساعدات الإنسانية.