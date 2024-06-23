"النشرة": شرطة بلدية صيدا تابعت مخالفات محال بيع اللحوم وصادرت جمل وبعض الأغنام

أفاد مراسل النشرة" في صيدا، بأن "الدائرة الصحية وشرطة بلدية صيدا مخالفات محال القصابة (بيع اللحوم) التي حصلت في عيد الأضحى، وتبين أن الإلتزام بقرارها ذبح الأضاحي في مسلخ المدينة لم يتعدى ال 60% من القصابين. وقد جرى مصادرة جمل وبعض الأغنام".

وذكلر المراسل، أنه "تم تحرير 19 محضر ضبط بالقصابين المخالفين تم تبليغ 15 منهم بالمحاضر. وسيترتب على المخالفين دفع الغرامات المالية بموجب المحاضر في النيابة العامة".

من جهة ثانية، تابعت الدائرة الصحية والشرطة البلدية موضوع رمي فضلات ومخلفات القصابين ومحال بيع الدجاج على جانب الطريق البحري في محلة سينيق - جنوبي المدينة.

والبلدية بصدد رفع تقرير بالأسماء والصور بهذه المخالفات إلى المدعي العام البيئي في الجنوب القاضي رهيف رمضان. وتوازيا مع هذه الإجراءات تستمر الدائرة الصحية بالتعاون مع الطبيب البيطري لتحسين الخدمات في المسلخ".