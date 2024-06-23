البعريني: تكتل الاعتدال الوطني بصدد تطوير المبادرة الرئاسية

أكد عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، خلال استقباله وفودًا شعبية وبلديّة واختياريّة في مكتبه في المحمرة، أن مبادرة التكتّل "لا تزال الأساس الصلب في الملف الرّئاسي، وهذا ما يدفعنا دومًا الى تعزيز طروحاتنا وإدخال تعديلات بهدف تسهيل الأمور وتذليل العقبات".
ولفت إلى أن التكتّل "بصدد تطوير مبادرته الرئاسيّة، على أن تخرج أمام الرأي العام بشكل جديد وهيئة مختلفة، وبالتالي تحرّكات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تطال الأطراف السياسيّة كافة".
وأسف "لاستمرار آلة الإجرام الاسرائيلية في غزّة وتوسّعها في الداخل اللبنانيّ من دون أي رادع"، آملاً توقّف الحرب في وقت قريب.
وجدّد البعريني تحذيره من "الفلتان الأمني"، داعيًا الجميع إلى "التعقّل والتروّي، وعدم تجاوز دور الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تقوم بواجباتها رغم صعوبة الوضع".
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