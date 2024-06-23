الدفاع الروسية: إسقاط 33 صاروخا و75 طائرة مسيرة أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت 33 صاروخا و75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة "سبوتنك" الروسية للأنباء - "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 75 طائرة مسيرة أوكرانية و33 صاروخاً من طراز هيمارس وفامبير وأولخا"، موضحة أن الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية دمرت منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "آيريس-تي" ورادارين لرصد وتتبع الأهداف الجوية، كما استهدف تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في 118 منطقة.

وأشار البيان إلى أن قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية قامت بتحسين تموضع قواتها على طول الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية وحيّدت نحو 500 عسكري أوكراني، لافتا إلى أن قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية قامت بتحسين تموضع وحداتها على طول الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية، وحيّدت نحو 570 عسكريا أوكرانيا.

وأوضح البيان أن قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية قامت بتحسين تموضع وحداتها على طول الجبهة، واستهدفت تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية، وحيّدت نحو 430 عسكريا أوكرانيا.

الدفاع الروسية: إسقاط 4 صواريخ من طراز "أتاكمز" فوق مدينة سيفاستوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز أتاكمز.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) عن بيان لوزارة الدفاع الروسية:" أن نظام كييف نفذ هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز أتاكمز ".

وأضاف البيان "أنه تم خلال صد الهجوم الأوكراني، إسقاط 4 صواريخ أمريكية الصنع من طراز أتاكمز، كما انحرف صاروخ آخر وانفجر في الجو".

وأشار إلى أنه أصيب أكثر من 20 مدنيًا بينهم أطفال جراء سقوط شظايا الصواريخ على بعض المناطق.

وكان حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، أفاد بأن عدد القتلى بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة سيفاستوبول، ارتفع إلى 3 أشخاص، وأصيب ما يقرب من 100 شخص.

اليابان تفرض عقوبات على 11 فردًا و42 شركة روسية

أعلن مجلس الوزراء الياباني أن الحكومة اليابانية أضافت 11 فردا و42 شركة من روسيا إلى قائمتها السوداء للعقوبات المفروضة على موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا.

ووفقا رب لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، تشمل القوائم سكرتيرة لجنة الانتخابات المركزية (CEC) ناتاليا بودارينا إلى جانب خمسة أعضاء آخرين في لجنة الانتخابات المركزية، بالإضافة إلى رئيس شركة الصواريخ التكتيكية بوريس أوبنوسوف، والمدير العام لشركة أورالفاغونزافود ألكسندر بوتابوف، وكبير المصممين للمجمع العلمي والتقني لمحركات الطائرات سويوز، مكريتش،أوكرويان.

ومن بين الشركات التي أدرجتها اليابان على القائمة السوداء، شركة ألروسا الروسية لاستخراج الألماس، بجانب شركتي توبوليف وإليوشن لصناعة الطائرات.