الإمارات تخصص 25 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم الجهود الإنسانية بالسودان

ياسر رشاد - القاهرة -

وقعت الإمارات، اليوم الأحد، اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم مساعدات غذائية طارئة بقيمة 25 مليون دولار للشعب السوداني المتضرر من الأزمة في السودان وجنوب السودان، ويشمل ذلك اللاجئين والمجتمعات المضيفة والنازحين داخليا والعائدين المتأثرين بالحرب.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاتفاقية وقعها من جانب الإمارات سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن برنامج الأغذية العالمي ماثيو نيمز المدير التنفيذي بمكتب واشنطن، وذلك في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت إلى أن 17.7 مليون شخص في السودان، و7.1 مليون شخص في جنوب السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة الحرب في السودان.. وللمساعدة في التخفيف من هذه الأزمة خصصت الإمارات مساعدات بقيمة إجمالية قدرها 25 مليون دولار أمريكي بواقع 20 مليون دولار أمريكي للسودان، و5 ملايين دولار أمريكي لجنوب السودان.

وبهذه المناسبة، رحبت المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين بجميع التعهدات تجاه عمليات البرنامج المنقذة للحياة في السودان، مشيرة إلى أن مساهمة الإمارات ستمكن برنامج الأغذية على مساعدة الأشخاص الضعفاء المعرضين لخطر المجاعة.

وتعد هذه المساهمة جزءا من التزام الإمارات البالغ قيمته 70 مليون درهم، والذي أعلنت عنه في أبريل خلال مشاركتها في "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.